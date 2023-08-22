Детская больница №9 в Екатеринбурге получила новое медицинское оборудование

Оборудование позволит проводить исследования в рамках одного приема Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Детскую городскую больницу №9 в Екатеринбурге поставили больше 100 единиц нового оборудования. Дополнительное оборудование позволит повысить качество диагностики и лечения. Об этом сообщает телеканал «ОТВ-Екатеринбург».

В больнице работает консультативно-диагностическая поликлиника на 320 посещения в смену, а также три территориальных поликлиники, к которым прикреплено больше 38 тысяч детей, дневной стационар, дошкольное и школьное отделения.

Теперь врачи узких специальностей смогут проводить диагностику в рамках одного приема пациентов, это позволит обойтись без дополнительных обследований.

Оборудование поставили в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ» и национального проекта «Здравоохранение».