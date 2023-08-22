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НовостиНа здоровье22 августа 2023 7:19

Детская больница №9 в Екатеринбурге получила новое медицинское оборудование

Врачи узких специальностей смогут проводить более качественную диагностику
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Оборудование позволит проводить исследования в рамках одного приема

Оборудование позволит проводить исследования в рамках одного приема

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Детскую городскую больницу №9 в Екатеринбурге поставили больше 100 единиц нового оборудования. Дополнительное оборудование позволит повысить качество диагностики и лечения. Об этом сообщает телеканал «ОТВ-Екатеринбург».

В больнице работает консультативно-диагностическая поликлиника на 320 посещения в смену, а также три территориальных поликлиники, к которым прикреплено больше 38 тысяч детей, дневной стационар, дошкольное и школьное отделения.

Теперь врачи узких специальностей смогут проводить диагностику в рамках одного приема пациентов, это позволит обойтись без дополнительных обследований.

Оборудование поставили в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ» и национального проекта «Здравоохранение».