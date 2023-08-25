На Среднем Урале запускается производство дрона «ВЖУХ»

Дрон создан в образовательных целях
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области запускается производство образовательных дронов под названием «ВЖУХ». Создавать беспилотники будут серийно. Об этом заявили в Департаменте информационной политики Среднего Урала.
- Дрон спроектирован для освоения азов управления и программирования беспилотных систем. Для этого создатели платформы подготовили методологическую программу для обучения всех возрастных категорий, - отметили в региональном правительстве.
Прототип беспилотника был представлен на августовском педагогическом совещании работников образования. Компанией-разработчиком является «Лаборатория будущего». Она планирует стать резидентом будущего центра БАС.
Напомним, что ранее соглашение о запуске производства беспилотников подписали на выставке «Иннопром-2023». Оно появится в регионе в 2025 году. Научно-производственный комплекс намерен наладить выпуск беспилотников в закрытом городе Лесной.
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