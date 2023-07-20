В Свердловской области через два года запустят производство беспилотников

Производство дронов наладят через два года Фото: Иван МАКЕЕВ

На международной промышленной выставке «Иннопром-2023» в Екатеринбурге, которая прошла с 9 по 14 июля, подписано соглашение о создании в Свердловской области производства беспилотных летательных аппаратов.

По данным ДИПа региона, научно-производственный комплекс намерен наладить выпуск беспилотников в закрытом городе Лесной. Соглашение подписано в присутствии заместителя главы региона Дмитрия Ионина.

- Объем инвестиций в производство на первом этапе составит 45 миллионов рублей, всего планируется инвестировать в производство около 200 миллионов рублей.

Производство запустят в 2025 году.