Ректор УрФУ пришел на церемонию прощания с Франсуа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге простились с аспирантом УрФУ Франсуа Нджелассили. Во время траурной церемонии несколько слов о погибшем сказал ректор вуза Виктор Кокшаров.

- Друзья. Все, кто знал Франсуа. Примите слова самого глубокого соболезнования. Для всех нас это стало жестоким ударом, когда мы узнали о трагической гибели Франсуа. Он всегда был на позитиве, излучал добро. Он учился у нас 9 лет. Он был душой африканского землячества. Защищал интересы студентов. Он везде был заметен. Играл в футбол, занимался единоборствами. Сильнее смерти может быть только память, - сказал ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

Кадры с церемонии прощания вы можете посмотреть здесь.

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