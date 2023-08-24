Ориентировка на пропавшего молодого человека. Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»
В Полевском потерялся 18-летний парень. С 20 августа местоположение Алексея неизвестно. Молодой человек со светлыми волосами, худощавого телосложения, его рост - 174 сантиметра. Алексей может находиться в Екатеринбурге.
- Он был одет в черную олимпийку, черные штаны, темно-синие кроссовки и черную кепку, - сообщают в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Если вы знаете, где может находиться Алексей Соколкин, то сообщите инфоргу Юлие по номеру телефона 8-965-533-33-99.
Недавно мы рассказывали, что в Первоуральске пропал 45-летний мужчина. Дениса Гусева разыскивают с 20 августа. К поискам подключились полицейские и волонтеры отряда «Прорыв». На момент пропажи он был одет в бейсболку цвета хаки, джинсы черного цвета, футболку темного цвета, толстовку черного цвета с красными вставками, кроссовки темно-коричневого цвета.
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