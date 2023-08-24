Всего в данный топ вошли 12 учреждений из Свердловской области
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Политехническая гимназия Нижнего Тагила вошла в топ-300 лучших школ России по мнению агентства RAEX. Она заняла 206 место. 50,5% гимназистов поступили на бюджет в ведущие ВУЗы страны и ещё 31,9% учатся по договору.
Рейтинг составлялся на основании количества выпускников, поступивших в ведущие ВУЗы страны. Всего в данный топ вошли 12 учреждений из Свердловской области. Самую высокую строчку из них занял СУНЦ УРФУ, он расположился на 7 месте всего рейтинга.
Ранее мы рассказывали обо всех школах Свердловской области, которые вошли в рейтинг. В 300 лучших учреждений попали 11 школ из Екатеринбурга и одна из Нижнего Тагила. Также был составлен рейтинг лучших школ по Свердловской области. В топ-20 попали также екатеринбургские школа №16, гимназия №116, школа №19, школа №68, гимназия №70, школа №67, гимназия №161 и нижнетагильская гимназия №18.
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