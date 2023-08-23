Дюжина уральских школ вошла в список лучших по России

В 300 лучших учреждений попали 11 школ из Екатеринбурга и одна из Нижнего Тагила Фото: Михаил ФРОЛОВ

Двенадцать уральских школ попали в список лучших в России в 2023 году. Они попали в рейтинг агентства RAEX. Свердловская область стартовала с седьмого места.

При составлении рейтинга агентство ориентировалось на количество выпускников, поступающих в ведущие университеты страны. В 300 лучших учреждений попали 11 школ из Екатеринбурга и одна из Нижнего Тагила.

Седьмое место в списке заняла СУНЦ УрФУ, гимназия №9 разместилась на 38 месте, 55 строчку рейтинга занял лицей №130, 106 место взял лицей №110 имени Л. К. Гришиной, следом за ним идет лицей №12. На 115 месте оказался лицей №180 «Полифорум». 130 строчку рейтинга заняла гимназия №2. Гимназия №5 разместилась на 160 месте, через одно от нее – гимназия №35. Отличилась политехническая гимназия из Нижнего Тагила, она взял 207 место из списка. На 234 строчке оказался лицей №135. И замкнула список лучших свердловских школ гимназия №13, разместившись на 280 месте.

Также бы составлен рейтинг лучших школ по Свердловской области. В топ-20 попали также екатеринбургские школа №16, гимназия №116, школа №19, школа №68, гимназия №70, школа №67, гимназия №161 и нижнетагильская гимназия №18.

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