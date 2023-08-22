В Екатеринбурге установят новый арт-объект у Водонапорной башни

Арт-объект установят на площадке под Водонапорной башней
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Утром 23 августа установят арт-объект, посвященный международному книжному фестивалю «Красная строка». Четырёхметровая стелла выглядит как раскрытая книга, а также напоминает букву Е и цифру 3. Таким образом, организаторы отметили, что арт-объект особенно актуален в этом году.
- Утром 23 августа состоится установка одного из арт-объектов на площадке под Водонапорной башней. Стелу установят в Историческом сквере в честь приближающегося трехдневного фестиваля, - сообщают в пресс-службе фестиваля.
Недавно мы рассказывали, что в Екатеринбурге пройдет фестиваль «Не темно». Мероприятие будет длиться с 31 августа по 10 сентября. Выставка будет состоять из 14 световых арт-объектов. Выставка «Личный город» будет проходить в здании бывшего кинотеатра «Салют». Темой стали знаковые дома и пространства в Екатеринбурге, а также малоизвестные локации.
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