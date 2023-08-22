В Екатеринбурге представят новые световые арт-объекты

Мероприятие будет длиться с 31 августа по 10 сентября. Фото: фестиваль «Не темно»

В Екатеринбурге пройдет фестиваль «Не темно». Мероприятие будет длиться с 31 августа по 10 сентября. Выставка будет состоять из 14 световых арт-объектов. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.

Выставка «Личный город» будет проходить в здании бывшего кинотеатра «Салют». Темой стали знаковые дома и пространства в Екатеринбурге, а также малоизвестные локации.

- Художника «цепляет» конкретное место и его история, переплетенная с его собственной жизнью. Это может быть связано с сильными чувствами, любимой работой или хобби, родными и близкими людьми. Такую «образную» карту Екатеринбурга мы и представим зрителям: каждая работа – это здание, значимое для конкретного художника, – рассказали в фонде «Культурный транзит», организующем мероприятие.

В этот раз в выставке поучаствовали художники, дизайнеры, аниматоры и исследователи. Среди них известный творец Сергей Лаушкин. Он создаст инсталляцию, посвященную Екатеринбургскому театру оперы и балета.

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