В Среднеуральске нашли опасное молоко и мясо

Торговцам выдано предостережение о недопустимости нарушения законодательства
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Среднеуральске во время рейда специалисты Россельхознадзора совместно с сотрудниками Верхнепышминской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных и ГУ МВД России по Свердловской области нашли опасное молоко и мясо. У продукции в торговой точке на Строителей, 8а не было документов.
- Осуществлялась реализация мясной и молочной продукции неизвестного происхождения, обезличенной, не имеющей подтверждающих документов происхождения, безопасности продукции и благополучия территории, из которой поступила, - рассказали в Россельхознадзоре.
Кроме того, специалисты установили, что продукцию хранили неправильно - не соблюдались температурные условия хранения продукции.
Торговцам было выдано предостережение о недопустимости нарушения законодательства в области ветеринарии.
Напомним, в Свердловской области искусственный интеллект помог обнаружить небезопасное мясо говядины и говяжью печень. У организации не было ветеринарных сопроводительных документов. Продукция поступала с июня по август 2023 года на предприятия других регионов РФ.
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