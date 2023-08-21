В Среднеуральске нашли опасное молоко и мясо

Торговцам выдано предостережение о недопустимости нарушения законодательства Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Среднеуральске во время рейда специалисты Россельхознадзора совместно с сотрудниками Верхнепышминской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных и ГУ МВД России по Свердловской области нашли опасное молоко и мясо. У продукции в торговой точке на Строителей, 8а не было документов.

- Осуществлялась реализация мясной и молочной продукции неизвестного происхождения, обезличенной, не имеющей подтверждающих документов происхождения, безопасности продукции и благополучия территории, из которой поступила, - рассказали в Россельхознадзоре.

Кроме того, специалисты установили, что продукцию хранили неправильно - не соблюдались температурные условия хранения продукции.

Торговцам было выдано предостережение о недопустимости нарушения законодательства в области ветеринарии.

Напомним, в Свердловской области искусственный интеллект помог обнаружить небезопасное мясо говядины и говяжью печень. У организации не было ветеринарных сопроводительных документов. Продукция поступала с июня по август 2023 года на предприятия других регионов РФ.

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