В Свердловской области искусственный интеллект помог обнаружить опасное мясо

Продукция поступала с июня по август 2023 года на предприятия других регионов РФ
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области искусственный интеллект помог обнаружить небезопасное мясо говядины и говяжью печень. У организации не было ветеринарных сопроводительных документов. Продукция поступала с июня по август 2023 года на предприятия других регионов РФ.
- Мониторинговой группой Управления в ФГИС «Меркурий» установлена деятельность по хранению, реализации мяса и мясной продукции, осуществляемая ИП Гибадуллиным А.Р. в Свердловской области, - рассказали в региональном Россельхознадзоре.
В ведомстве объяснили, что установить происхождение, качество и безопасность продукции без документов не представляется возможным. Сотрудниками Россельхознадзора приостановлены регистрации и аннулированы учетные записи организации в ФГИС ВетИС «Паспорт».
Кроме того, направлены информационные письма в регионы, куда поставлялась продукция, для принятия мер реагирования.
Дополнительно направлено письмо в отдел экономический безопасности и противодействия коррупции, а также в ГУ МВД России по Свердловской области по факту противоправной деятельности индивидуального предпринимателя.
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