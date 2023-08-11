В Свердловской области искусственный интеллект помог обнаружить опасное мясо

Продукция поступала с июня по август 2023 года на предприятия других регионов РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области искусственный интеллект помог обнаружить небезопасное мясо говядины и говяжью печень. У организации не было ветеринарных сопроводительных документов. Продукция поступала с июня по август 2023 года на предприятия других регионов РФ.

- Мониторинговой группой Управления в ФГИС «Меркурий» установлена деятельность по хранению, реализации мяса и мясной продукции, осуществляемая ИП Гибадуллиным А.Р. в Свердловской области, - рассказали в региональном Россельхознадзоре.

В ведомстве объяснили, что установить происхождение, качество и безопасность продукции без документов не представляется возможным. Сотрудниками Россельхознадзора приостановлены регистрации и аннулированы учетные записи организации в ФГИС ВетИС «Паспорт».

Кроме того, направлены информационные письма в регионы, куда поставлялась продукция, для принятия мер реагирования.

Дополнительно направлено письмо в отдел экономический безопасности и противодействия коррупции, а также в ГУ МВД России по Свердловской области по факту противоправной деятельности индивидуального предпринимателя.

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