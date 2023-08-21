Светомузыкальный фонтан стал самым большим в России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Светомузыкальный фонтан в Екатеринбурге будет работать до сентября, как все городские фонтаны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- График работы пока согласовывается. С 12:00 фонтан будет работать без подсветки, световое шоу можно будет увидеть с 20:00 до 23:00, - рассказали в мэрии.

Напомним, светомузыкальный фонтан, который открылся после реконструкции в Историческом сквере, стал самым большим в России.

Еще с весны этого года шла его масштабная реконструкция. Открытие было запланировали специально к 300-летию Екатеринбурга.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru