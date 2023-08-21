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НовостиОбщество21 августа 2023 8:15

Светомузыкальный фонтан в Екатеринбурге будет работать до сентября

График его работы пока согласовывается
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Светомузыкальный фонтан стал самым большим в России

Светомузыкальный фонтан стал самым большим в России

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Светомузыкальный фонтан в Екатеринбурге будет работать до сентября, как все городские фонтаны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- График работы пока согласовывается. С 12:00 фонтан будет работать без подсветки, световое шоу можно будет увидеть с 20:00 до 23:00, - рассказали в мэрии.

Напомним, светомузыкальный фонтан, который открылся после реконструкции в Историческом сквере, стал самым большим в России.

Еще с весны этого года шла его масштабная реконструкция. Открытие было запланировали специально к 300-летию Екатеринбурга.

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