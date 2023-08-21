В столице Урала пройдет конкурс «Главная мама Екатеринбурга» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге начался прием заявок на конкурс, в котором выберут главную маму города. В этом году он пройдет в 19 раз. Заявку можно оставить на сайте конкурса.

Подать заявку на участие могу екатеринбурженки, которым от 25 до 50 лет и у которых есть дети.

Напомним, в прошлом году в конкурсе «Главная мама Екатеринбурга» победила 42-летняя Мария Милованова. Женщина 20 лет находится в браке и вместе с мужем воспитывает трех сыновей. Она работает психологом, а в свободное время занимается творчеством - поет, танцует и играет на фортепиано.

В 2022 году за звание главной мамы города боролись 38 участниц.

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