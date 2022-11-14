В конкурсе «Главная мама Екатеринбурга» победила Мария Милованова

В конкурсе победила Мария Милованова Фото: группа ВКонтакте «Главная мама Екатеринбурга»

В конкурсе «Главная мама Екатеринбурга» победила 42-летняя Мария Милованова. Она выступала под номером 19.

- Друзья, благодарю каждого, кто верил в меня, поддерживал и голосовал. Все получилось, - написала Мария Милованова на своей странице «ВКонтакте».

Женщина 20 лет находится в браке и вместе с мужем воспитывает трех сыновей. Она работает психологом, а в свободное время занимается творчеством - поет, танцует и играет на фортепиано.

В группе «ВКонтакте» конкурса Мария Милованова писала, что решение принять участие в конкурсе было спонтанным.

- Уверена, этот опыт будет мне полезен личностно в любом случае, независимо от финала. А если появится возможность быть полезной еще и обществу - об этом пока буду мечтать, - рассказывала Мария Милованова.

В этом году конкурс проходил в 18 раз. За звание главной мамы города боролись 38 участниц.