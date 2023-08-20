В Екатеринбурге задержали пенсионера, подозреваемого в стрельбе по прохожим

В квартире мужчины оружия найдено не было
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Екатеринбурге мужчину обвинил в открытии огня по прохожим. Предположительно, он стрелял с балкона квартиры. Инцидент произошел 20 августа в доме на улице Инженерной, 73. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в УМВД города.
В полицию поступило сообщение о том, что неадекватный мужчина стреляет по людям. Тогда на место происшествия незамедлительно приехали силовики. Они задержали подозреваемого 69-летнего пенсионера.
- Он доставлен в территориальный ОВД. Сообщений о пострадавших в полицию на данный момент не поступало. На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются подробности произошедшего, опрашиваются очевидцы, - рассказали в полиции.
Сообщается, что в жилище мужчины оружия найдено не было. Ситуацию контролирует руководство городского управления МВД. В полиции Екатеринбурга информацию о стрельбе не подтверждают.
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