В центр Екатеринбурга приехали ретро-автомобили

Выставка ретро-автомобилей открыта до 15 часов Фото: Алексей БУЛАТОВ

19 августа в день 300-летия Екатеринбурга в центре уральской столицы проходит традиционная выставка ретро-автомобилей, на которых сюда приехали частные коллекционеры и представители крупных компаний, включая Музей УГМК в Верхней Пышме.

Посмотреть и потрогать раритетные авто могут все желающие Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Плотине городского пруда по проспекту Ленина расположились проверенные временем отечественные автомобили «ЗАЗ» и «Москвич», а также иномарки – красный Chevrolet Corvette, «Фольксваген», а также раритетные модели.

Автомобили разместили на Плотине городского пруда Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выставка ретроавтомобилей на проспекте Ленина открыта до 15 часов.

Выставка проходит ежегодно Фото: Алексей БУЛАТОВ

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