В центр Екатеринбурга приехали ретро-автомобили

Выставка ретро-автомобилей открыта до 15 часов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
19 августа в день 300-летия Екатеринбурга в центре уральской столицы проходит традиционная выставка ретро-автомобилей, на которых сюда приехали частные коллекционеры и представители крупных компаний, включая Музей УГМК в Верхней Пышме.
Посмотреть и потрогать раритетные авто могут все желающие
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На Плотине городского пруда по проспекту Ленина расположились проверенные временем отечественные автомобили «ЗАЗ» и «Москвич», а также иномарки – красный Chevrolet Corvette, «Фольксваген», а также раритетные модели.
Автомобили разместили на Плотине городского пруда
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Выставка ретроавтомобилей на проспекте Ленина открыта до 15 часов.
Выставка проходит ежегодно
Фото: Алексей БУЛАТОВ
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