В Екатеринбурге сбили девушку на электросамокате

Девушка ехала на самокате и решила пересечь дорогу на красный, фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга
Вечером 18 августа в Екатеринбурге произошло ДТП, в котором пострадала девушка. Она ехала на самокате и решила пересечь дорогу на красный. Авария произошла на улице Татищева, 54.
Водитель Mitsubishi повернул направо на зеленый и в этот момент сбил девушку, которая не спешилась и ехала на красный по пешеходному переходу.
- Девушку увезли в ГКБ №36 с сотрясением, закрытой черепно-мозговой травмой и гематомой правого плеча, - сообщают в Госавтоинспекции Екатеринбурга.
Мощность самоката еще устанавливают. От этого фактора будет зависеть, являлась девушка пешеходом или водителем.
Напоминаем, 18 августа в Екатеринбурге также сбили 37-летнюю мотоциклистку. Женщина на Ford Focus хотела развернуться в районе 232 дома на улице Восточная, однако она не уступила дорогу мотоциклу. Женщина на мотоцикле двигалась прямо по своей полосе.
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