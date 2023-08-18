В ДТП в Екатеринбурге пострадала 37-летняя мотоциклистка, фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга

Вечером 18 августа произошло ДТП, в котором пострадала 37-летняя мотоциклистка. Женщина на Ford Focus хотела развернуться в районе 232 дома на улице Восточная, однако она не уступила дорогу мотоциклу. Женщина на мотоцикле двигалась прямо по своей полосе.

- Пострадала водитель мотоцикла, ее с переломом ключицы увезли в ГКБ №36, - сообщили «КП-Екатеринбург» в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

В ГИБДД напоминают, что мото-сезон еще не закончился, поэтому всем водителям необходимо быть внимательными на дорогах. Автомобилисты всегда должны убедиться в безопасности при совершении маневра и не создавать аварийную ситуацию.

Недавно в Екатеринбурге иномарка наехала на 13-летнего подростка. Авария произошла на улице Энтузиастов 16 августа. Подросток, не спешившись, ехал на разрешающий сигнал светофора.

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