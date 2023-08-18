С 19 по 28 августа закроют для проезда улицу Чкалова Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге изменится маршрут автобуса № 052. Схему движения поменяют на время проведения Международного фестиваля университетского спорта. Об этом предупредили в администрации города.

- Временно автобусы перестанут ходить до остановки «Дворец дзюдо». Вместо этого общественный транспорт станет ездить по улице Сахарова до конечной «ТК Академический» на улице Амундсена, - рассказали в мэрии. - Для этого в оба направления будут введены остановки «ЖК Сахаров», «ТК Академический», а также «Квартал Преображенский» - в направлении «ТК Академический».

Дело в том, что с 19 по 28 августа закроют улицу Чкалова от проспекта Сахарова до улицы Академика Парина.

В мэрии просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения.

Напомним, в день празднования 300-летия Екатеринбурга, 19 августа, стартует Международный фестиваль университетского спорта - 2023, который стал альтернативой Универсиаде. Он продлится до 31 августа. Здесь мы рассказывали, как он будет проходить.

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