Организаторы показали медали, которые получат победившие спортсмены Фото: Алексей БУЛАТОВ

В день празднования 300-летия Екатеринбурга, 19 августа, стартует Международный фестиваль университетского спорта - 2023, который стал альтернативой Универсиаде. Он продлится до 31 августа. Рассказываем, как он будет проходить.

КАКИЕ СТРАНЫ-УЧАСТНИКИ ОЖИДАЮТ

Приглашения на участие в спортивных состязаниях уже разосланы в университеты всех дружественных стран. В первую очередь это страны СНГ и БРИКС.

- Мы рассчитываем, что будет 36 стран, Россия – 37-я. Из этих стран это ведущие университеты нашего бывшего СССР: Казахстан, Узбекистан, Беларусь, а также Китайская Народная Республика, например, Пекинский университет спорта, - заявил на пресс-конференции президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов. - На соревнованиях будут представлены практически все континенты. Среди других стран-участниц будут Аргентина, Армения, Бангладеш, Бразилия, Гватемала, Иран, Кыргызстан, Мексика, Сербия.

Ранее также уже было известно о том, что свои университеты представят атлеты из Венесуэлы, Вьетнама, Зимбабве, Индонезии, Кубы, Нигерии, Пакистана, Танзании, Уганды, Шри-Ланки и Эквадора.

СПОРТСМЕНЫ ИЗ РЕГИОНОВ РОССИИ

От Екатеринбурга и Свердловской области заявлено 180 спортсменов по 12 видам спорта. Это шесть вузов. Лидирует по количеству спортсменов Уральский федеральный университет.

- На 1 августа в системе аккредитации, которая еще идет, участвуют 81 российский вуз из 42 субъектов. Москву представляет 11 вузов. Санкт-Петербург - девять вузов, Свердловскую область - шесть вузов, - уточнил президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов.

Цифры не окончательные. Аккредитация и прием заявок продолжается.

КАКИЕ НАГРАДЫ ПОЛУЧАТ ПОБЕДИТЕЛИ

Руководитель дирекции Международного фестиваля университетского спорта Александр Чернов заявил, что ждет зрелищную борьбу за призовые места во многих дисциплинах.

Например, спортсмены из Китая зададут высокую планку на соревнованиях по прыжкам в воду. Тяжело будет в мини-футболе, так как приезжают команды из Латинской Америки.

Тем, кто достойно себя покажет в борьбе за титул чемпиона, будут вручены фирменные медали Международного фестиваля университетского спорта, отсылающие к 300-летию Екатеринбурга.

Медали будут отсылать к 300-летию Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ ФЕСТИВАЛЯ

Первый заместитель министра спорта Российской Федерации Азат Кадыров ответил, что все объекты спортивного события готовы к приезду президента Владимира Путина. Но посетит ли он соревнования на данный момент, уверенности нет.

- Мы абсолютно точно ожидаем министра спорта Олега Матыцина, Заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко. Вообще, круг приглашаемых гостей большой, несколько сотен человек. Предварительно более ста человек уже дали подтверждение, в том числе и руководители различного уровня, наши спортсмены, олимпийские чемпионы, наши звезды и те, кто делают наш спорт таким, каким мы его любим. Гости будут и из других стран, - уточнил Азат Кадыров.

Первый заместитель министра спорта Российской Федерации Азат Кадыров рассказал о том, как пройдет фестиваль Фото: Алексей БУЛАТОВ

СПРАВИТСЯ ЛИ ГОРОД С НАПЛЫВОМ СПОРСТМЕНОВ

Организаторы спортивного фестиваля успокоили горожан: наплыв спортсменов не станет проблемой для местных жителей.

- Вышло распоряжение главы Екатеринбурга, которое регламентирует движение общественного транспорта и автомобилистов по улицам города. Логистика выстроена таким образом, что гости Екатеринбурга не будут мешать комфорту передвижения по городу, - уточнил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Всего в Екатеринбург приедет более четырех тысяч гостей. Большинство спортивных событий будут проходить в Новокольцовском.

- Мы будем помогать зрителям добираться до спортивных комплексов в Новокольцовском, а также павильонов ЭКСПО, где будет шесть видов спорта. Также будет задействован Дворец игровых видов спорта. Мы не станем проблемой для города, - заверил руководитель дирекции Международного фестиваля университетского спорта Александр Чернов.

Кстати, на базе Дворца водных видов спорта 1 января следующего года начнет функционировать детская спортивная школа имени четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Попова.

- Мы рассматриваем проведение крупного чемпионата по водным видам спорта. Конечно, он будет открыт для населения после завершения фестиваля. Средний чек – чуть ниже, чем по городу, - рассказал министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

После проведения соревнований, Дворец водных видов спорта откроется для горожан Фото: Алексей БУЛАТОВ

ГДЕ КУПИТЬ БИЛЕТЫ НА ФЕСТИВАЛЬ

Билеты на фестиваль уже можно приобрести. Сделать это можно на официальном сайте фестиваля в разделе «Билеты». На странице нужно ознакомиться с расписанием соревнований, а затем заполнить заявку на приобретение билета.

- Продажа началась, она идет интенсивно. Все детские спортивные школы станут участниками в качестве зрителей. Билеты будут распределяться по социальным группам в том числе, - говорит Александр Чернов.

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