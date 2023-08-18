В Первоуральске 50-летний мужчина избил и изнасиловал жену

Мужчину задержали 1 апреля Фото: соцсети

В Первоуральске арестовали 50-летнего жителя. Мужчину обвиняют по нескольким преступным эпизодам. Как сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе городского суда, местный житель был задержан 1 апреля. А уже на следующий день ему предъявили обвинение в избиении супруги.

Однако впоследствии число преступных эпизодов стало увеличиваться. Евгения обвиняют в покушении на убийство (статья 30 части 3 статьи 105 УК), умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 2 статьи 111 УК), незаконном лишении свободы (часть 3 статьи 127 УК), а также двух эпизодах по статье «Насильственные действия сексуального характера».

- 11 августа 2023 года был продлен срок содержания под стражей до 16 октября 2023 года, - пояснили «КП-Екатеринбург» в суде.

В СУ СКР по Свердловской области воздержались от комментариев.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru