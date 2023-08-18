Работы продлятся с 23 августа по 30 сентября
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге закроют улицу Автономных Республик и переулок Федорова. Проезд запретят из-за работ по благоустройству территории, которые продлятся с 23 августа по 30 сентября.
- Строители просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, - обратились к горожанам в мэрии.
Работы будут проводить специалисты ООО «Брусника». Автомобилисты смогут объехать зону перекрытия по улицам Шаумяна, Хасановская и Обувщиков. Схема движения общественного транспорта не изменится.
Напомним, ранее мы писали, что в Екатеринбурге закроют движение по Сакко и Ванцетти. Проезд будет ограничен с 9 сентября по 15 ноября.
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