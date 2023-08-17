Специалисты займутся строительством тепловой сети Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге закроют движение по Сакко и Ванцетти. Проезд будет ограничен с 9 сентября по 15 ноября.

- Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, - обратились к горожанам в мэрии.

Работы проведет АО «Екатеринбургская теплосетевая компания». Специалисты займутся строительством тепловой сети для подключения к системе центрального теплоснабжения объекта капитального строительства.

В администрации города также добавили, что во время перекрытия автобусный маршрут № 46 изменит схему движения от остановки Пехотинцев в сторону ТЦ "Лента". Движение будет осуществляться по улице Маршала Жукова - Антона Валека - Вайнера - проспект Ленина.

Напомним, ранее мы писали, что в Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Сахалинской. На участке дороги будут строить ливневки.

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