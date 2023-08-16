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НовостиОбщество16 августа 2023 10:52

В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Сахалинской

На участке дороги будут строить ливневки
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Проехать нельзя будет от улицы Кронштадтской до улицы Владивостокской

Проехать нельзя будет от улицы Кронштадтской до улицы Владивостокской

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Сахалинской. На участке дороги будут строить ливневки.

- Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, - рассказали в мэрии Екатеринбурга.

Работы будут проводить сотрудники ООО «СтройТрансГрупп». Проехать нельзя будет от улицы Кронштадтской до улицы Владивостокской с 12 сентября по 15 октября.

На участке будут установлены дорожные знаки и указатели. Рабочие обещают, что после завершения работ восстановят все элементы нарушенного благоустройства.

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