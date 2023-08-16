Проехать нельзя будет от улицы Кронштадтской до улицы Владивостокской Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Сахалинской. На участке дороги будут строить ливневки.

- Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, - рассказали в мэрии Екатеринбурга.

Работы будут проводить сотрудники ООО «СтройТрансГрупп». Проехать нельзя будет от улицы Кронштадтской до улицы Владивостокской с 12 сентября по 15 октября.

На участке будут установлены дорожные знаки и указатели. Рабочие обещают, что после завершения работ восстановят все элементы нарушенного благоустройства.

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