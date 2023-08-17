Решение о приостановке лицензии на продажу алкоголя принято Министерством АПК региона Фото: Алексей БУЛАТОВ

В «Пятерочках» в Екатеринбурге запретили продавать алкоголь. Торговую сеть лишили лицензии.

- Решение о приостановке лицензии на продажу алкоголя в «Пятерочках» в Свердловской области принято Министерством АПК региона в связи с тем, что ведомство обнаружило ошибки в договорах аренды одного магазина в Новоуральске и одного магазина в Краснотурьинске, - рассказали в пресс-службы X5.

Также в компании отметили, что ошибок нет и, что они уже направили в регулирующие органы дополнительную информацию, документы и пояснения. В ближайшее время продажи возобновятся.

- Рассчитываем, что в ближайшее время информация будет откорректирована и продажи возобновятся, - добавили в компании.

Напомним, в прошлом году в сети магазинов «Лента» запретили продавать алкоголь. У них также приостановили действие лицензии на продажу выпивки.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru