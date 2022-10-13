В сети магазинов «Лента» запретили продавать алкоголь

Лицензии на продажу алкоголя магазины лишились из-за нарушений Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в некоторых магазинах с сегодняшнего дня неожиданно наступил «сухой закон». В частности проблемы с покупкой выпивки возникли в торговых сетях «Лента» (в регионе 18 магазинов – Прим. Ред.) и «Эконом». Дело в том, что у этих торговых сетей из-за нарушений были приостановлены лицензии на продажу алкоголя.

- В деятельности ряда юридических лиц были выявлены грубые нарушения обязательных лицензионных требований, установленных Федеральным законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления распития алкогольной продукции, - уточняют в министерстве агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области. - Это явилось основанием для приостановления действия лицензий.

Ограничение затронуло не только «Эконом» и «Ленту», но и девять предприятий общественного питания. Алкоголь во всех перечисленных точках должны убрать с полок до 14 октября.

Впрочем, это не навсегда. После устранения нарушений действие лицензий будет возобновлено, отмечают в департаменте.