На День города в Екатеринбурге покажут три салюта на разных площадках Фото: Алексей БУЛАТОВ

В день 300-летия Екатеринбурга покажут три салюта в разных частях города. 19 августа фейерверки можно будет увидеть на Плотинке, в Академическом и у ТРЦ «Veer Mall». Самое раннее шоу начнется в 22:00 у торгового центра, затем на акватории городского пруда в 22:40 и последнее будет в Академическом районе в 22:50.

Также на Плотинке помимо салюта покажут светомузыкальное шоу. Традиционный фейерверк и шоу в центре города продлятся 20 минут.

- Световое лазерное шоу о фундаментальных событиях и обстоятельствах, повлиявших на становление уральского характера, - пишут о представлении на сайте юбилея города.

Ранее мы публиковали полную программу празднования 300-летия города, которое состоится 19 августа. На разных площадках выступят группа «Чайф», Вячеслав Бутусов с хитами «Наутилуса», Александр Новиков, Niletto и Клава Кока, Пелагея и «Хор Турецкого», а также множество других приглашенных артистов.

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