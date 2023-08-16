В фонтане «Каменный цветок» утонул молодой мужчина

По предварительным данным, смерть молодого человека не связана с криминалом
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В фонтане «Каменный цветок» 16 августа утонул молодой мужчина. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в СК по Свердловой области.
- Проверка проводится следственным отделом СКР Ленинского района, тело находится на судмедэкспертизе, - рассказал сообщил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга. - Телесных повреждений нет.
В полиции добавили, что, по предварительным данным, смерть молодого человека не связана с криминалом.
Напомним, ранее в Исети, возле Макаровского моста, вечером 3 июля утонул мужчина. Силовики осмотрели место происшествия и опросили свидетелей. Тело направили на судмедэкспертизу.
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