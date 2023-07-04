В Исети возле Макаровского моста утонул мужчина

Силовики осмотрели место происшествия и опросили свидетелей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Исети возле Макаровского моста вечером 3 июля утонул мужчина. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в СК по Свердловской области. Силовики осмотрели место происшествия и опросили свидетелей. Тело направят на судмедэкспертизу. Личность погибшего устанавливают сотрудники полиции.

- Личность устанавливается, по предварительной информации, смерть не носит криминального характера, - сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Напомним, по данным МЧС с начала мая этого года на водоемах Свердловской области уже утонули 16 человек. Все происшествия на воде с трагическими последствиями произошли в местах, не предназначенных для купания.

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