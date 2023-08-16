В Екатеринбурге заменят киоски

С улиц Екатеринбурга исчезнут старые киоски Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге стартует массовая замена киосков. Причиной стали новые требования к внешнему виду торговых точек, которые определили в администрации города. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

В документе прописано, что теперь киоски, павильоны и торговые галереи могут быть в формате трех модулей, которые могут состыковываться между собой. Эти модели будут трех размеров – 11,2, 14,8 и 22,6 кв. м.

Отметим, что в Екатеринбурге продолжается борьба с незаконными киосками. С начала 2023 года с улиц уральской столицы исчезли 214 нелегальных торговых точек.

Напомним, что сейчас с остановок общественного транспорта убирают киоски старого типа, а также меняют остановочные комплексы. Перед празднованием юбилея Екатеринбурга появился новый комплекс на остановке у Главпочтамта в сторону площади 1905 года.