В Екатеринбурге «заминировали» станцию метро

В Екатеринбурге 15 августа в девятом часу вечера сообщили о «минировании» станции метро «Динамо» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 15 августа в девятом часу вечера сообщили о «минировании» станции метро «Динамо». Пассажиров на входе разворачивают силовики, вход на станцию закрыт. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал очевидец. Рядом со станцией в настоящее время дежурит машина скорой помощи и полиция.

- Предположительно, людей на станцию не пускают из-за сообщения о «минировании». Полицейские не знают, насколько все перекрыто. Рядом со входом скапливается очередь, кто-то уходит на станцию «Площадь 1905 года», - сообщил читатель «КП-Екатеринбург».

Рядом со станцией в настоящее время дежурит машина скорой помощи и полиция Фото: Виктория ЖУРАВЛЕВА

Что произошло на станции, пока неизвестно. В пресс-службе МВД Екатеринбурга произошедшее не комментируют.

Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых сказал, что прокомментирует ситуацию по итогу проверочных мероприятий.

Ранее мы рассказывали о двух мужчинах, которые якобы «заминировали» три здания в Свердловской области. Один злоумышленник сообщил о том, что якобы готовится теракт в больнице и в отделении полиции в Новой Ляле, а другой рассказал о минировании станции скорой помощи в Верхней Салде. Суд приговорил мужчин к реальным тюремным срокам в колониях строгого режима.

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