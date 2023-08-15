На обновление Нижнетагильского музея изобразительных искусств направлено более 2 млн рублей

Посетители музея ИЗО в Нижнем Тагиле увидели картины в новом свете. Фото: Виталий Майшев

При благотворительной поддержке ЕВРАЗа в музее изобразительных искусств Нижнего Тагила модернизировано осветительное оборудование. На проекты поддержки музея за последние три года компания направила более 2 млн рублей. Был обновлен зал итальянского искусства, реализован проект для слабовидящих посетителей «Трогать разрешается». Сотрудничество с учреждением культуры будет продолжено.

Новая система освещения установлена в зале «Искусство XX века». Демонтированы старые лампы, установлено восемьдесят современных осветительных приборов, которые имеют возможность менять угол освещения, благодаря чему картины выглядят более объемно и колоритно. Посетители уже оценили в новом свете работы русских художников Константина Коровина, Константина Ухтомского и их учеников.

В зале, где при поддержке ЕВРАЗа смонтирована новая система освещения, представлено искусство XX века. Например, портрет Монавар Ашрафи кисти Михаила Шемякина. Фото: Виталий Майшев

- В помещении располагаются больше ста картин, и теперь каждая освещена. Произведения заиграли новыми красками. Мы благодарим ЕВРАЗ за поддержку и хороший подарок в преддверии восьмидесятилетнего юбилея учреждения, - говорит директор Нижнетагильского музея изобразительных искусств Марина Агеева.

- Нижнетагильский музей изобразительных искусств – стратегически важное место для развития культуры Нижнего Тагила и города в целом. Сотрудники учреждения не в первый раз получают поддержку компании ЕВРАЗ и всегда проявляют инициативу: развивают музей и делают его комфортным для тагильчан и гостей города, - отмечает директор некоммерческой организации «Благотворительный фонд ЕВРАЗ Урал» Елена Раудштейн.