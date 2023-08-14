Злоумышленники используют для обмана горожан популярный мессенджер Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мошенники обманывают жителей Екатеринбурга, представляясь митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением Кульбергом. Об этом сообщили в Екатеринбургской епархии.

- Пользуясь именем владыки, злоумышленники под разными предлогами пытаются вымогать деньги. Пожалуйста, будьте бдительны, - рассказали в пресс-службе епархии.

Также там показали, как выглядит экран входящего звонка очередного мошенника. Судя по всему, злоумышленники используют для обмана горожан популярный мессенджер.

Вот как выглядит экран входящего звонка очередного мошенника Фото: пресс-служба Екатеринбугской епархии

Напомним, ранее на Урале активизировались мошенники, представляющиеся сотрудниками портала «Госуслуг». Они звонили через мессенджер с неизвестного номера, используя логотип портала «Госуслуг». Так, например, жителям Верхотурья за двое суток поступило более сотни подобных звонков.

В полиции отмечают, что цель злоумышленников - получить доступ к личному кабинету и счетам в банках.

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