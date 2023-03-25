Цель злоумышленников - получить доступ к личному кабинету и счетам в банках Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале активизировались мошенники, представляющиеся сотрудниками портала «Госуслуг». Они звонят через мессенджер с неизвестного номера, используя логотип портала «Госуслуг». Так, например, жителям Верхотурья за двое суток поступило более сотни подобных звонков.

- Абонент, называя ваши фамилию, имя и отчество, сообщает, что от вашего имени подана заявка на смену номера телефона (либо другой персональной информации) либо сообщает, что удалена учетная запись, и предлагает защитить персональные данные и провести верификацию, для чего вы должны сообщить коды из поступивших СМС-сообщений, - рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В полиции отмечают, что цель злоумышленников - получить доступ к личному кабинету и счетам в банках.

Полицейские просят свердловчан быть бдительными и напоминают, что сотрудники МФЦ не звонят гражданам, и портал Государственных услуг используется только в онлайн-режиме.

Также сотрудники полиции просят не сообщать незнакомцам свои персональные данные, коды из поступивших СМС-сообщений и сразу прекращать разговор при подобных звонках.

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