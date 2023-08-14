Уральские туристы, застрявшие в Турции, обратились в консульство РФ за помощью

Авиакомпания задерживал рейсы в Екатеринбурга и Антальи из-за поломки самолетов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Туристы из Екатеринбурга, которые застряли в Турции, так как их рейс от авиакомпании Red Wings, обратились в консульство России. Об этом сообщает родственник одной из семей, которые вторые сутки не могут прилететь домой.

Напомним, рейс WZ-3062 из Антальи в Екатеринбург должен был вылететь 12 августа в 21:30, однако все 400 пассажиров все еще не покинули город. Их временно расселили в отель.

- Пока им не давали никакой конкретики, часть пассажиров пошли в консульство РФ, которое есть в Антальи, чтобы узнать, как можно решить проблему, и что делать. Когда мы с родными связывались, они говорили, что кто-то планирует купить билеты на другой рейс и улететь, - рассказывает родственник застрявшей в Антальи семьи Юрий.

В это же время в Екатеринбурге туристы точно также вторые сутки не могут улететь уже в Анталью рейсом от Red Wings. По данным Уральской транспортной прокуратуры

Позднее представители Red Wings разъяснили, как пассажиры доберутся домой из Турции, и в отпуск из Екатеринбурга. Задержка произошла из-за поломки сразу двух Boing-777, которых у компании всего три.

- Red Wings запросила на коммерческой основе получение дополнительного воздушного судна у авиакомпании «Икар» для вывоза пассажиров задержанных рейсов, - сообщили в авиакомпании.

Борт «Северного ветра» в настоящий момент вылетел из Москвы в Екатеринбург аэропорт Кольцово для отправки пассажиров в Анталию. Этим же бортом пассажиры смогут вернуться из Анталии в Екатеринбург.

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