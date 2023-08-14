На «Атмосфесте» появились ограждения, после того, как там травмировался ребенок

Организаторы фестиваля решили оградить сигнальной лентой камень и паровоз Фото: Алексей БУЛАТОВ

На фестивале ландшафтного дизайна «Екатеринбург-300» (в прошлом «Атмофест»), который открылся на Площади 1905 года вместо парковки, 13 августа травмировался шестилетний мальчик. Ребенок порезал руку, когда рассматривал камень. Его увезли на скорой помощи в ДМБ №9.

- По итогам субботнего инцидента организаторы фестиваля решили оградить сигнальной лентой камень и паровоз. «Атмофест» работает в прежнем режиме, – сообщают в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

За выходные фестиваль «Екатеринбург – 300» посетили более 90 тысяч посетителей, из них около 40% детей. Напомним, что он проработает до 20 августа.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru