В Екатеринбурге мальчик порезал руку об камень на «Атмофесте»

Мальчик порезался об один из камней на выставке Фото: Алексей БУЛАТОВ

На фестивале ландшафтного дизайна «Атмофест», который открылся на Площади 1905 года вместо парковки, серьезно травмировался шестилетний мальчик. Об этом рассказала мама ребенка порталу «Е1». Мальчик порезал руку, когда рассматривал один из выставочных камней. Его увезли на скорой помощи в ДМБ №9

- Кровь хлынула фонтаном, все люди, стоящие вблизи, были в шоке. Камень был залит кровью, ребенок терял сознание, - рассказала мама пострадавшего мальчика.

Она была возмущена тем, что почти никто из посетителей фестиваля не вызвался помочь, претензий не было лишь к охране фестиваля. Один из гостей «Атмофеста» все же смог остановить кровотечение до приезда бригады скорой помощи, однако маме с мальчиком порекомендовали покинуть сад и подождать врачей за его пределами. В администрации Екатеринбурга на момент публикации инцидент не прокомментировали.

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