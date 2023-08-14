В Нижнем Тагиле нашли труп велосипедиста

Следователи проводят проверку по факту смерти велосипедиста Фото: Алексей БУЛАТОВ

11 августа в микрорайоне Гальянка в Нижнем Тагиле обнаружили труп 36-летнего велосипедиста. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Сейчас по факту смерти мужчины следователи проводят проверку, тело велосипедиста направлено на судмедэкспертизу. По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер.

Напомним, что 13 августа в Екатеринбурге на пересечении улиц Сухоложской и Агрономической произошло ДТП, в котором пострадали шесть человек.