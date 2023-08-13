В Екатеринбурге водитель без сознания устроил ДТП с шестью пострадавшими

Водитель въехал в пешеходное ограждение. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Екатеринбурге днем 13 августа произошло серьезное ДТП, в котором пострадало сразу шесть человек, трое из них – дети. Авария случилась на перекрестке улиц Сухоложская и Агрономическая.

По данным ГИБДД по Свердловской области, 47-летний водитель Mazda СХ7 ехал по улице Агрономическая в сторону улицы Ферганская. На пешеходном переходе он наехал на человека, после чего выехал на встречную полосу.

Воитель потеря сознание за рулем. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

На встречной полосе Mazda столкнулась с Kia Rio, а затем влетела в пешеходные ограждения.

- В результате аварии водитель и четыре пассажира автомобиля Kia, трое из них дети, а также пешеход доставлены в больницу, медики оказывают им необходимую помощь, - уточнили в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

В ДТП пострадало шесть человек. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Как выяснилось, водитель Mazda потерял сознание за рулем. Мужчина очнулся в тот момент, когда уже влетел в ограждения, уточняют в ГИБДД. На месте аварии сотрудники Госавтоинспекции проводят процессуальные действия, устанавливают личности участников.

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