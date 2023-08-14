На Широкой Речке произошел сильный пожар

В тушении пожара участвуют 12 человек и 3 единицы техники Фото: скриншот с видео

На Широкой Речке утром 14 августа произошел сильный пожар. Огонь охватил надворные постройки на улице Феофанова. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

- В 10:28 поступило сообщение о пожаре. Существует угроза распространения пожара на соседние строения, - рассказали «КП-Екатеринбург» в ГУ МЧС по Свердловской области. - Огнеборцы прилагают все усилия для скорейшей локализации пожара.

В тушении пожара участвуют 12 человек и 3 единицы техники.

Напомним, в Каменске-Уральском вечером 13 августа вспыхнул заброшенный детский сад на Жуковского, 8. В МЧС рассказали, что из здания звеном газодымозащитной службы с помощью маски «Самоспасатель» спасен человек.

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