В Каменске-Уральском вспыхнул заброшенный детский сад

В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники и 15 человек личного состава Фото: скриншот с видео
В Каменске-Уральском вечером 13 августа вспыхнул заброшенный детский сад на Жуковского,8. Об этом сообщили очевидцы в группе во «ВКонтакте» «Инцидент Каменск-Уральский». В МЧС рассказали, что из здания звеном газодымозащитной службы с помощью маски «Самоспасатель» спасен человек.
- В 19:41 поступило сообщение о пожаре. На площади 80 квадратных метров повреждена кровля, стены и перекрытие неэксплуатируемого строения, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.
В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники и 15 человек личного состава. В 20:15 огонь был локализован. Еще через пять минут пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 21:25.
О пострадавших не сообщается.
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