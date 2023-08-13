В Екатеринбурге случилась массовая драка на распределительном центре

Фото: скриншот видео Telegram-канала "Безумный Екб"

Утром 13 августа на распределительном центре Ozon в районе Кольцово случилась массовая драка, которая попала на видео. На записи видно, как около 20-ти южан собираются в одну толпу и возмущенно кричат друг на друга. Инцидентом заинтересовались в полиции.

- В ходе проверки сотрудниками МВД были установлены зачинщики конфликта. Четыре гражданина одной из Среднеазиатских республик доставлены в отдел полиции №6. В отношении них составлены административные протоколы о мелком хулиганстве, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-группе ГУ МВД по Екатеринбургу.

Никто из участников драки не обращался ни в полицию, ни за медицинской помощью. Сейчас полицейские проверяют зачинщиков на предмет нарушения миграционного законодательства. По информации полиции, конфликт носил бытовой характер.

Недавно в Екатеринбурге случилась и другая драка с участием нескольких человек. Вечером 6 июля в районе дома по улице 8 Марта четверо южан подрались с тремя другими гражданами. Драка произошла на проезжей части, а наказанием за хулиганство, совершенное группой лиц, предусмотрено лишение свободы до 7 лет.

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