За драку в Екатеринбурге южан могут посадить на 7 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером 6 июля в районе дома по улице 8 Марта 73 в Екатеринбурге четверо южан подрались с тремя другими гражданами. Драка произошла на проезжей части, а наказанием за хулиганство, совершенное группой лиц, предусмотрено лишение свободы до 7 лет.

-Проверяется законность нахождения участников конфликта на территории России, а также будет проведена проверка контролирующих органов в этой части, - сообщает Следственный Комитет по Свердловской области.

В ходе расследования планируется провести проверку о действиях всех участников инцидента.

Ранее “КП-Екатеринбург” рассказывала об отце, который едва не покалечил своего четырехлетнего сына. Мужчина, употребивший нецензурную лексику, был привлечен к административной ответственности за хулиганство. Также полиция его предупредила о недопустимости подобного поведения и применения насильственных методов воспитания.