В Екатеринбурге полиция разыскала отца, который едва не покалечил своего четырехлетнего сына

Полиция проверила семью после разлетевшегося по сети видео Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Уктусе в мае местная жительница сняла на видео мужчину, который по ее словам кричал на двоих детей. На опубликованных екатеринбурженкой кадрах видно, как падает коляска с одним из малышей, и ребенок падает из нее на землю. Женщина утверждала, что это произошло, когда мужчина с силой ударил мальчишку по губам.

Полиция провела проверку после случившегося и разыскала отца, который, как сообщалось, едва не покалечил своего ребенка. Им оказался 46-летний местный житель.

- Мужчина пояснил, что он гулял со своими детьми 7 и 4 лет. В какой-то момент четырехлетний сын начал баловаться и сильно ударил отца в живот. Когда мужчина стал ругать мальчика, происходящее начала снимать на телефон проходившая мимо женщина, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. - В связи с этим между ними начался конфликт, в ходе которого он начал выражаться нецензурной бранью.

Также он рассказал силовикам, что коляска с сыном случайно съехала с дорожки и опрокинулась. По его словам, когда он начал поднимать ее, удерживающие ремни оказались отстегнуты, поэтому ребенок выпал.

Полиция опросила и маму детей, а также соседей семейной пары. Никаких конфликтов в семье и применения физической силы к детям не наблюдалось. Семья благополучная и на учете не состоит.

Мужчина, употребивший нецензурную лексику, был привлечен к административной ответственности за хулиганство. Также полиция его предупредила о недопустимости подобного поведения и применения насильственных методов воспитания.