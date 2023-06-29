На Уктусе мужчина едва не покалечил ребенка

В полиции проводят проверку по данному случаю Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге в районе Уктуса заметили агрессивного мужчину. Он чуть не покалечил ребенка, с которым гулял. Об этом сообщила в очевидца в сообществе «Жесть Екатеринбург» во «Вконтакте».

Оказалось, что ситуация произошла еще 14 июня рядом с детским садом №16. Однако видео инцидента попало в сеть только сейчас. Мужчина вел двух детей по улице и кричал на них. Один из малышей находился в коляске. Его мужчина ударил по губам с такой силой, что тот упал вместе с коляской.

- Ребенок упал в нескольких сантиметрах от огромного камня. Ребенок ревел, девочка тоже ревела и была напугана, - поделилась очевидица.

Когда свидетельница такого поведения сообщила, что снимает мужчину, тот стал кричать и на девушку. «КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в УМВД города. Там пояснили, что уже знают о произошедшем.

- Опубликованные сведения зарегистрированы в отделе полиции №13 Чкаловского района. Полиция проверит данную информацию. Правоохранители также просят граждан, ставших очевидцами правонарушений, своевременно сообщать о них в органы внутренних дел, - рассказали в городской полиции. - Это необходимо для оперативного реагирования на происшествия, установление и привлечение к ответственности их участников.

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