Тело подростка нашли в яме 18 декабря Фото: читатель «КП»

Уголовное дело по статье 105 УК по факту смерти 14-летнего школьника, замерзшего в яме у «Леруа Мерлен» в декабре 2022 года, прекращено. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Вечером 16 числа подросток отправился в гости к знакомой своего близкого друга. Однако домой так и не вернулся. А уже следующим вечером отец школьника обратился в полицию.

Подростка обнаружили в канаве за ангаром на Базовом переулке. Предварительная причина смерти – переохлаждение.

В СУ СКР по Свердловской области отказались комментировать ситуацию.

Напомним, что 15-летнего школьника со Старой Сортировки арестовали на два месяца. По версии следствия, подросток зарезал возлюбленную во время распития спиртного в квартире одноклассника. Известно, что хулиган переехал на Средний Урал вместе с матерью и отчимом в конце 2021 года. Ранее он учился в казачьей школе вместе со старшим братом.

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