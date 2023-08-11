В Свердловской области завершены поиски восьмилетнего мальчика

Поиски проходили под Нижним Тагилом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Нижним Тагилом 11 августа нашли восьмилетнего ребенка, который пропал этим же днем. Мальчик потерялся в районе села Николо-Павловское в пятницу, о чем сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Скорпион».

«Найден. Жив», - сообщается в посте поисково-спасательного отряда.

До этого волонтеры «Скорпиона» сообщали, что уже выдвинулись в зону поисков.

Мальчик был одет в синюю олимпийку на замке, синие штаны и белые кроксы. Поисками помимо волонтеров занимались в полиции.

До этого в Свердловской области нашли пятилетнею девочку, которая потерялась вместе с мамой. Как оказалось, женщина вместе с ребенком находилась у нового знакомого в Дегтярске, тогда как вместе с семьей она проживает в Первоуральске.

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