В Свердловской области завершены поиски восьмилетнего мальчика

Поиски проходили под Нижним Тагилом
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Под Нижним Тагилом 11 августа нашли восьмилетнего ребенка, который пропал этим же днем. Мальчик потерялся в районе села Николо-Павловское в пятницу, о чем сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Скорпион».
«Найден. Жив», - сообщается в посте поисково-спасательного отряда.
До этого волонтеры «Скорпиона» сообщали, что уже выдвинулись в зону поисков.
Мальчик был одет в синюю олимпийку на замке, синие штаны и белые кроксы. Поисками помимо волонтеров занимались в полиции.
До этого в Свердловской области нашли пятилетнею девочку, которая потерялась вместе с мамой. Как оказалось, женщина вместе с ребенком находилась у нового знакомого в Дегтярске, тогда как вместе с семьей она проживает в Первоуральске.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru