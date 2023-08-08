В Свердловской области завершены поиски пятилетней девочки, которая пропала вместе с мамой

Девочка и ее мама нашлись в чужом городе. Фото: страница Евгении Волошиной во "Вконтакте"

В Свердловской области завершены поиски пятилетней девочки и ее мамы, которые загадочно пропали 5 августа в Первоуральске. Как рассказала старшая дочь Ирины, она вместе с дочкой находилась в городе Дегтярск.

- Девочку нашел ее отец, он поехал в Дегтярск после сообщения о том, что ее с мамой там видели. Она находилась вместе с мамой, в квартире того самого мужчины в красной футболке, с которым связывалась накануне пропажи. Там были и другие незнакомые люди. Папа забрал дочку и уехал, - рассказала «КП-Екатеринбург» старшая дочь Ирины.

Ранее уже было известно, что 43-летняя Ирина накануне пропажи выписалась из клиники, где познакомилась с мужчиной. Ее семья предполагала, что новый знакомый может знать о ее местоположении. Причастность знакомства к ЧП проверяли и полицейские.

О том, что мама вместе с пятилетним ребенком исчезли, узнал глава семейства, когда вернулся домой с ночной смены 7 августа. С тех пор женщина на связь не выходила, несмотря на то, что старшая дочь пыталась ей дозвониться.

- Обнаружил пропажу действительно глава семьи, однако одну из старших дочерей он попросил обратиться за помощью в полицию не сразу, а лишь на следующий день. Ирина, уходя из квартиры с ребенком, взяла свой паспорт и мужа, а также свидетельство о рождении малышки, - уточнял глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По словам ее мужа, она и ранее неоднократно уходила из дома. Кроме того, женщина привлекалась к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию собственных детей», уточнял Валерий Горелых.

В поисках было задействовано порядка 20 сотрудников полиции из служб уголовного розыска, участковые и инспектора по делам несовершеннолетних. По словам старшей дочери Евгении, дома не было никаких конфликтов.

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