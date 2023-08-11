Полузащитник не смог залечить травму Фото: ФК «Урал»

Полузащитник «Урала» Олег Шатов будет учиться на тренера. Об этом сообщила пресс-служба екатеринбургского клуба. Хроническая травма так и не позволила игроку вернуться на поле.

- Желаем Олегу Шатову успехов в учебе и дальнейшей карьере, какой бы она ни была: игровой или тренерской, - сообщили в «Урале».

Олег Шатов родился в Нижнем Тагиле в 1990 году. С ФК «Урал» он стал сотрудничать еще в 2007 году. Он также играл в составе «Анжи», «Зенита» и «Рубина». Выступал за сборную России. Год назад в матче третьего тура чемпионата России, играя против «Краснодара», Олег Шатов получил травму ноги. После этого ему провели операцию на голеностопном суставе.

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