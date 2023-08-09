В старинной усадьбе в Екатеринбурге откроют ЗАГС

Фото: предоставлено компанией «Деловой дом на Архиерейской»

В старинной усадьбе на Карла Либкнехта, 3в Екатеринбурге откроют ЗАГС. Информацию об этом подтвердили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе «Делового Дома на Архиерейской».

- Проект реставрации усадьбы Переяславцева сейчас выполняется с адаптацией под новый ЗАГС. Это будет единственный в Екатеринбурге церемониальный отдел, расположенный в историческом здании - и, вероятно, самый красивый в городе, - рассказали в компании.

Также там отметили, что первоначально проект «на бумаге» оценивался в 49 миллионов рублей инвестиций. Фактические же инвестиции в реконструкцию составят более 122 миллионов рублей. Работы по реконструкции здания планируется завершить в течение 2023 года.

Напомним, в 2021 году усадьбу частично снесли, что вызвало недовольство активистов. Затем стало известно, что была разобрана деревянная часть здания, которая, по словам подрядчика, прогнила на 99%.

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